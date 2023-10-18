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Запрещенные предметы не попали в СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому краю

Сотрудники комнаты приема передач следственного изолятора №2 (г. Армавир) в ходе досмотра посылки обнаружили и изъяли 2 мобильных, спрятанные ухищренным способом в пакете с сахарным песком.
Запрещенные к использованию на территории учреждений уголовно-исполнительной системы предметы удалось обнаружить благодаря своевременно полученной оперативной информации.
По данному факту проводится проверка. Отправителю посылки грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
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Категория: Новости / Происшествия

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