Запрещенные предметы не попали в СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому краю

/Происшествия/

Сотрудники комнаты приема передач следственного изолятора №2 (г. Армавир) в ходе досмотра посылки обнаружили и изъяли 2 мобильных, спрятанные ухищренным способом в пакете с сахарным песком.

Запрещенные к использованию на территории учреждений уголовно-исполнительной системы предметы удалось обнаружить благодаря своевременно полученной оперативной информации.

По данному факту проводится проверка. Отправителю посылки грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.