Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новой волной мошенничества

/Происшествия/

В сети распространилась новая схема мошенничества, в которой пользователи при попытке оплатить промоподписку сталкиваются с оплатой курса от «инфоцыган», сообщает РБК.

По словам эксперта РБК, часть пользователей, которые собираются оформить промоподписку на онлайн-кинотеатр на различных «скидочных» сервисах, перенаправляются на сайт курсов в сфере инфобизнеса, например, по работе с криптовалютой. Не всегда внимательный пользователь оплачивает символическую стоимость промоподписки в 1 рубль, но в результате получает подписку на коучей.

С такой схемой мошенничества, по словам источника издания, столкнулись пользователи онлайн-кинотеатра «Иви». Представитель «Иви» сообщил, что компания знакома с «описанным видом мошенничества». Тем не менее за последний квартал из более чем 200 тыс. обращений пользователей в службу поддержки онлайн-кинотеатра лишь 15 были посвящены этой проблеме, подчеркнул представитель кинотеатра: «Каждое было детально проработано. Цифры подтверждают тот факт, что проблема не носит массовый характер и случаи скорее единичны, но, безусловно, она касается всего рынка, всех его игроков».

В других популярных онлайн-кинотеатрах сообщили, что подобные случаи мошенничества выявлены не были. Так, в «Кинопоиске» [Яндекс], по данным пресс-службы компании, подобных жалоб не поступало, в пресс-службе Premier [«Газпром-Медиа Холдинг»] также отметили, что не сталкивались с такими случаями.

Подобные мошеннические схемы не являются новыми, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «С началом роста популярности различных стриминговых сервисов мы фиксируем и увеличение числа фишинговых ресурсов, которые имитируют реальные сайты онлайн-кинотеатров. Более того, на них может содержаться и реальный контент, который можно посмотреть в рамках пробного периода. Но на деле главное предназначение подобных сайтов – кража пользовательской персональной информации, в том числе банковской. Так, пользователю предлагается оформление пробной подписки за символическую сумму, но в результате в руках злоумышленника оказывается банковская информация. Если изначально происходит реальное списание символической суммы, то в дальнейшем мошенник может списать и все деньги, которые на этот момент есть на карте», – пояснил депутат. Самым эффективным инструментом сохранения своих сбережений остается осторожность, считает Немкин. «В условиях беспрецедентного развития фишинга любые финансовые операции стоит проводить только на официальных, проверенных сайтах. Особую осторожность следует проявлять в случае, если вы собираетесь оформить подписку на стороннем ресурсе. Лучше всего сразу сделать это на официальном сайте, исключая любое посредничество. Нелишним будет оформление отдельной банковской карты, предназначенной только для оплаты интернет-подписок или совершения покупок в сети. В условиях развития виртуальных карт ее открытие не займет много времени и не потребует больших усилий», – порекомендовал парламентарий.

Конечно, сами сервисы должны предупреждать пользователя о возможном мошенничестве, считает Немкин. «Мошенничество в сети остается актуальной проблемой, кооперация здесь – наиболее оптимальный подход», – заключил депутат.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина