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/Происшествия/

В Темрюкском районе электромеханик плавучего крана умер после удара током

В Темрюкском районе расследуют обстоятельства смерти электромеханика.

По версии следствия, 15 июля в 13:20 на несамоходном плавучем кране, находящемся на якорной стоянке морского порта Кавказ, произошел сбой электрообеспечения крановой установки. На борт взошел электромеханик, которым при работах в подкрановом помещении получил электротравму и умер, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Причиной смерти мужчины стали нарушения требований охраны труда. Его допустили к работам без инструктажа, а также в электрощите не сняли напряжение, а у электрика не было диэлектрических средств защиты.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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