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/Происшествия/

В Крыму в ДТП три человека погибли и семь пострадали

В Сакском районе Крыма в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли трое. 

Авария произошла въезде в село Водопойное — столкнулись ВАЗ-21099 и Daewoo Sens. Три человека, в том числе один ребенок, получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Кондрашова.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Сакскую районную больницу. 

Источник: ria.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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