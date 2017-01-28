В Сочи на трассе перевернулся грузовик с битумом

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В Лазаревском районе Сочи 28 января опрокинулся большегруз.

Это произошло на трассе Джубга — Сочи в районе села Зубова щель около 8:00. Грузовик упал на бок. При падении у него пробило бензобак и открылась цистерна с битумом, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

На место выехали спасатели сочинского отряда «Кубань-СПАС». Им удалось перекрыть бензобак и устранить течь из цистерны. Водитель грузовика не пострадал.

«Авария произошла на 128-м километре трассы. Автомобиль MAN съехал с дороги в обрыв. Грузовик уже подняли. Работы на месте закончены, движение полностью восстановлено», — рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД РФ Павел Окружко.

Источник: kuban24.tv