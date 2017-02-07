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/Происшествия/

В Тимашевском районе в ДТП пострадал водитель

В Тимашевском районе 6 февраля произошла авария, в результате которой пострадал молодой человек.

ДТП случилось около 14:00 в районе 36-го км трассы Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada- 217030 выехал на встречку и врезался в Mercedes, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы. На момент аварии его стаж вождения был около двух лет. Проводится проверка. 

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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