В Новороссийске в загоревшейся после ДТП легковушке погиб парень

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В Новороссийске 23 апреля произошла авария, в которой погиб один человек.

Это случилось около 2:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN. За рулем большегруза находился 54-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вследствие ДТП легковушка загорелась. Водитель Nissan погиб на месте.

По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Источник: Кубань24