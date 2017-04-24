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/Происшествия/

В Ростовской области задержали отару дагестанских баранов

На трассе М4 «ДОН» задержали водителя грузового автомобиля КАМАЗ, который вез отару баранов и овец в Санкт-Петербург из Дагестана без сопроводительных документов.

«При проверке оказалось, что у мужчины имеются документы только на 280 животных, а еще 140 овец и баранов перевозятся нелегально», — сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. 

До выяснения эпизоотического состояния места выхода груза и здоровья животных овцы были поставлены на ветеринарный карантин, а их владельца отары оштрафовали.

В течение нескольких дней ветеринарные специалисты подготовят все необходимые документы.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Происшествия

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