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/Происшествия/

Шестиклассник из Дагестана взорвал в школе бомбу

В Дагестане сегодня в одной из школ поселка Агвали Цуиандинского прогремел взрыв. Один человек погиб.

Инцидент произошел утром 24 апреля. По предварительной информации, взрыв спровоцировал школьник. Шестиклассник бросил гранату в класс, где в тот момент находились десять детей.

Один из учеников погиб, остальные девять доставлены в клинику. Некоторые из них пребывают в крайне тяжелом состоянии. В данный момент правоохранители допрашивают родителей школьника, который взорвал гранату, в результате чего погиб ребенок.

Источник: Liport

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Категория: Новости / Происшествия

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