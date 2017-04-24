Взорванную в дагестанской школе гранату шестиклассник нашел на улице

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Как сообщала ранее Муниципальная новостная лента, ученик шестого класса одной из школ Дагестана 24 апреля взорвал гранату в классе, в результате чего пострадали десять детей, а еще один ребенок погиб.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту взрыва гранаты в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По данным следствия, 24 апреля 2017 года около 14 часов в селении Агвали Цумадинского района в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. По предварительным данным, в результате инцидента пострадало одиннадцать несовершеннолетних, находившихся в помещении, один из которых от полученных ранений погиб. Точное количество пострадавших уточняется. С подростком, который принес гранату в указанное помещение, с участием психологов работают следователи. Как он им пояснил, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный зал.

В настоящее время, следователями регионального СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Источник: СКР по Республике Дагестан