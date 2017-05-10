За три дня в Новороссийске зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия

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За три дня на территории города Новороссийска зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудниками ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску выявлено 160 нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения привлечено 7 водителей. За управление транспортными средствами с «тонированными» стеклами наказано 35 водителей. Семь водителей нарушили правила перевозки детей в транспортных средствах. За непредставление преимущества в движении пешеходам 18 водителей привлечено к административной ответственности.

9 мая около 21 часа водитель микроавтобуса Форд, при движении в п. Цемдолина по ул. Ленина, не выбрал безопасную дистанцию до следующего спереди автомобиля Рено, допустил с ним столкновение, в результате дорожно-транспортного происшествия, два пассажира автомобиля Рено и пассажир микроавтобуса, получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы в больницу города Новороссийска.

Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаем Вам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также взаимном уважении на дороге!

Источник: ГИБДД Новороссийска