В Волгограде задержали трех человек по делу о взрыве в жилом доме

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Продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва в многоквартирном жилом доме, расположенном на проспекте Университетском города Волгограда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель более двух лиц).

Взрыв бытового газа в жилом доме произошёл 16 мая около 13 часов. В результате ЧП произошло обрушение всех межэтажных перекрытий одного из подъездов. 10 человек были госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии, ещё у шестерых медики отмечают острую реакцию на стресс.

В настоящее время следователями допрошено свыше 30 человек, в том числе сотрудники газовых служб, управляющей компании, а также пострадавшие.

На месте обрушения обнаружены тела трёх погибших, личности двоих из них уже установлены. Известно, что среди них жительница указанного дома, а также работник муниципальной службы, прибывший ликвидировать последствия прорыва газопровода. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время, следователями задержан владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению, размещённому на одном из популярных сайтов, для выполнения указанных работ.

Источник: СК России по Волгоградской области