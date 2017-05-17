Полиция Анапы проверит обстоятельства конфликта с кайтерами на Бугазской косе

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Поступил комментарий полиции по конфликту с кайтерами на Бугазской косе.

В дежурную часть поступило сообщение, что на Бугазской косе происходит самоуправство. На место выехала оперативная группа. По версии полиции, на территорию арендуемого земельного участка проникли двое жителей Ставропольского края. Они установили три трейлера для кемпинга и оборудование.

«Арендатор участка предъявил претензию указанным собственникам имущества и уведомление о необходимости удалится с земельного участка, которые собственники имущества проигнорировали. Тогда представители арендатора земельного участка самовольно вывезли имущество указанных жителей Ставропольского края за пределы арендуемой территории в присутствии представителя собственников данного имущества», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полиция проводит проверку по факту самоуправства, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

На Бугазскую косу приехали кайтеры, которые планировали бесплатно обучать людей кайтсерфингу. Они рассказали, что им вручили, что они должны уехать с косы, потому что занимаются коммерческой деятельностью, «связанной с водными видами спорта». На отказ имущество кайтеров погрузили в трактор и вывезли за пределы косы. Кайтеры были готовы заплатить за свое пребывание на косе, но при наличии законного договора, который им не предоставили.

предписание В июне 2016 года Анапский городской суд запретили взимать деньги за проезд на Бугазскую косу и ограничивать въезд на нее. Ранее индивидуальный предприниматель незаконно установил КПП и шлагбаум на въезде на косу, ограничив свободный доступ отдыхающих к Черному морю и Кизилташскому лиману. С проезжающих взимали плату. После того, как приставы демонтировали КПП, на следующий день там появился зонт, а вместо шлагбаума повесили цепочку.

В августе 2016 года вице-губернатор Кубани Сергей Усенко во время объезда Анапы сказал, что Бугазская коса войдет в состав особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь».

Источник: Юга.ру