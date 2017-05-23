Семья из Московской области заблудилась в горном лесу

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22 мая, около 20.00 в спасательный отряд МЧС позвонил мужчина и рассказал, что они с женой и сыном заблудись в районе Агурского ущелья. Также звонивший сообщил, что они находятся у слияния рек.

Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили потерявшихся и вывезли их из горно-лесной местности к автомобильной дороге. Как рассказала семейная пара, они слишком поздно начали спускаться от статуи Прометея к реке. Когда начало темнеть, туристы поняли, что не смогут выйти по тропе в город самостоятельно и позвонили спасателям.

Все трое – жители Московской области: мужчина и женщина 1983 г.р. и мальчик 2010 г.р.