Крымские полицейские разыскивают 12-летнюю школьницу

/Происшествия/

Поиском без вести пропавшей занимаются около 250 сотрудников полиции, МЧС, администрации муниципалитета и казаки.

Вчера после полуночи в дежурную часть Отдела МВД России по Крымскому району обратилась жительница поселка Новопокровский с сообщением о том, что ее 12-летняя дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Личный состав гарнизона крымской полиции был поднят по сигналу «общий сбор». Для проведения поисковых мероприятий созданы группы, в состав которых вошли около 100 сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска, ПДН, участковых и других подразделений. К поиску несовершеннолетней также привлечено около 150 сотрудников МЧС, администрации муниципального образования и казаков.

В настоящее время полицейские опрашивают родственников, знакомых и друзей девочки, обследуют лесной массив, прилегающий к поселку, проверяют заброшенные хозпостройки, службы такси и вокзалы Крымского района. Ориентировки направлены в соседние районы Краснодарского края.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Данькиной Арины, просьба сообщить по телефонам: 8 (86131) 4-02-10, 8-918-985-98-55, 02 или 112.

Приметы девочки: на вид 10 лет, рост 150 см., волосы русые длинные.

Была одета: олимпийка оранжевого цвета на молнии, джинсы, синие шлепки с узором в виде цветка, в руках сумка черного цвета.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю