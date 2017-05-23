В Северском районе парень напал на ветерана

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В Северском районе завершено расследование двух уголовных дел по обвинению местного жителя в краже и умышленном причинении вреда здоровью.

Завершено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 23-летнего жителя п. Афипского по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В полицию обратился 86-летний житель поселка Афипского и сообщил, что, вернувшись домой, заметил пропажу 10 тысяч рублей, которые хранил в шкатулке. Через несколько дней мужчина увидел в доме молодого человека, который обыскивал шкаф, где хранилась пенсия. В руках у незваного гостя находилось 10 тысяч рублей.

Увидев хозяина дома, молодой человек напал на него, повалил на пол и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился в больницу, где врачи диагностировали у него телесные повреждения и легкое сотрясение головного мозга.

Со слов пенсионера полицейские составили ориентировку на розыск и задержание нападавшего. В этот же день на одной из улиц поселка правоохранители задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым.

В отделе полиции 23-летний местный житель сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время материалы уголовных дел с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю