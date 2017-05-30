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/Происшествия/

7 кг запрещенного к ввозу сыра снято с реализации в Сочи

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» государственными инспекторами Сочинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора  совместно с должностными лицами Сочинской таможни в ходе рейдовых мероприятий на территории г. Сочи в обороте выявлена продукция животного происхождения, относящаяся к категории антисанкционных товаров. Сыр Dorblu Classic, производства Германия, сыр Frico Chevrette, производства Нидерланды, без ветеринарных и иных сопроводительных документов, общим весом около 7 кг.

Продукция иностранного происхождения изъята из оборота, денатурирована владельцем, путём обработки хлорсодержащим дезинфицирующим средством и уничтожена путём сжигания в санитарной печи, под контролем должностных лиц Управления. 

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Категория: Новости / Происшествия

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