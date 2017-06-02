Спасатели поиски на месте схода оползня

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2 июня группировка спасателей продолжила осмотр места схода оползня. На месте происшествия работают спасатели ЮРПСО МЧС России, сотрудники «Горной Карусели», а также спасатели «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического центра. Всего к работам привлечено более 40 человек.

Сначала был проведен облет беспилотным летательным аппаратом, затем спасатели приступили к обследованию оползня при помощи металлоискателей. Были обнаружены несколько точек скопления металла, непосредственно в которых спасатели приступили к разбору завалов и грунта. Также на месте работает кинологический расчет.

Несмотря на то, что склон относительно стабилизировался, продолжается периодическое падение камней. Для организации максимально безопасного проведения работ, в нескольких точках выше по склону дежурят наблюдатели.

На данный момент пропавший не обнаружен, поиски продолжаются.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России