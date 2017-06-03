Сторонники Алексея Навального сообщили об избиении своего активиста в администрации Новороссийска

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В группе "Новороссийск онлайн" в соцсети "Вконтакте" было размещено сообщение, об избиении сторонника Алексея Навального пришедшего подать заявку о проведении массового мероприятия 12 июня.

«Но вместо этого они нагло избили парня прям внутри здания до потери сознания, разбили вазу и вызвали полицию, для задержания парня якобы за порчу имущества», — пишет «Новороссийск Онлайн».

В сообществе опубликовано видео, на котором активист лежит на земле (по словам очевидца, парню стало плохо с сердцем). Потом полицейские сажают его в машину. На видео парень рассказывает, что его избили.

По итогам конфликта задержаны два человека. Оба арестованы на 5 суток.

В пресс-службе МВД Краснодарского края рассказали «Медузе» , что 21-летнего Николая Ежова задержали не внутри, а возле мэрии и составили на него протокол о мелком хулиганстве, так как он «агрессивно себя вел», размахивал руками и отказался дать полицейским документы. Также в МВД сообщили, что в самом здании в это время полицейские задержали еще одного мужчину.

«В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску из администрации Новороссийска поступило сообщение о том, что в здании находится мужчина, который агрессивно себя ведет: бьет ногами по столу, раскидывает документы. На место незамедлительно был направлен дежурный наряд полиции, который по прибытии задержал 31-летнего молодого человека», — цитируют пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юга.ру .

В полиции не смогли внятно объяснить, как связаны Ежов и еще один задержанный, пояснив, что между ними мог быть конфликт. «Никто никого в администрации не избивал. [Ежов] просто пришел подать заявку на митинг и почему-то не подал».

Заместитель главы Новороссийска Надежда Галкина сообщила, что действительно 2 июня в районе 14:30 в администрацию города пришёл молодой человек с намерением подать уведомление о проведении митинга 12 июня 2017 года. Молодого человека проводили к кабинету управления внутренней политики, поясняя, что уведомление у него примут, но сроки подачи, согласно законодательству, уже прошли, сообщает "Ясно" .

«Молодой человек начал кричать, махать руками, свалил горшок с цветами в коридоре. Были вызваны сотрудники полиции, которые прибыли и стали составлять протокол. После чего молодого человека стали выводить для посадки в полицейский автомобиль и перевоза его в отдел полиции центрального района. На улице молодой человек упал и сказал, что ему стало плохо. Был вызван экипаж скорой помощи. Медики осмотрели молодого человека, сделали заключение, что его самочувствие в норме. После чего сотрудники полиции отвезли его в отдел полиции», - рассказала управляющая делами Надежда Галкина.