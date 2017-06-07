В Армавире при взрыве кислородного баллона погиб рабочий

/Происшествия/

Прокуратурой города Армавира организована проверка по факту взрыва кислородного баллона, в результате которого погиб работник предприятия.

6 июня 2017 около 17.30 на территории ЗАО «Кубань отдел» города Армавира, специализировавшегося на заправке кислородных баллонов, произошел взрыв баллона, в результате чего один из работников организации погиб.

Возникший пожар потушен в короткие сроки, приняты меры к локализации остальных кислородных баллонов.

Прокуратурой города Армавира по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, в том числе ответственных за соблюдение законодательства о пожарной безопасности и законодательства об охране труда.