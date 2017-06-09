В Новороссийске ВАЗ столкнулся с бетономешалкой

/Происшествия/

9 июня в 0 часов 45 минут, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-217030, при движении по ул. Анапское шоссе, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем (бетоносмесителем), который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля, доставлены в больницу № 1 города Новороссийска , с ранениями различной степени тяжести. Сообщил старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск.