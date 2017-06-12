В Сочи фура сбила женщину на пешеходном переходе

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В поселке Дагомыс 11 июня около 22:00 грузовик MAN сбил женщину.

По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса, двигаясь по автодороге Джубга — Сочи, на перекрестке улиц Батумское шоссе и Ленинградская сбил 39-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Женщина скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка.

Источник: Юга.ру