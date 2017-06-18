Житель Туапсинского района избил палкой пограничника

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Житель поселка Джубга подозревается в применении физической силы в отношении сотрудника пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пострадавший пограничник находился при исполнении служебных обязанностей. Он осуществлял контроль за соблюдением правил пограничного режима на черноморском побережье. При проведении проверочных мероприятий в районе устья реки Джубга он выявил маломерное плавательное средство неустановленного образца без регистрационных номеров и потребовал предъявить правоустанавливающие документы у гражданина, который находился на его борту.

Оказалось, что мужчина занимается обслуживанием плавсредства, и по мобильному телефону он сообщил владельцу о проводимой проверке.

«Через 15 минут хозяин судна прибыл на место стоянки своего движимого имущества на гидроцикле. Он без объяснения причин с нецензурной бранью и угрозами физической расправы нанес пограничнику несколько ударов полутораметровой палкой на глазах у изумленных отдыхающих», — сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

У пострадавшего констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы мягких тканей головы и ссадины на теле.

Материалы по данному инциденту переданы в следственный комитет России по Краснодарскому краю. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Юга.ру