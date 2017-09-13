Унесенного течением вернули на берег спасатели

/Происшествия/

12 сентября в 18.30 в спасательный отряд позвонил сотрудник санатория «Правда» с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, который во время купания в море, заплыл более чем на 500 метров от берега, после чего пропал из виду. Как сообщил звонивший, спасатели пляжа уже вышли в море и приступили к поиску, но пока обнаружить пропавшего не удалось.

На катере «Стрингер» спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в указанный район. Пропавшего 40-летнего сочинца сотрудники МЧС обнаружили почти в 3-х км от берега, на траверсе устья реки Мацеста. Спасатели подняли мужчину на борт катера и доставили его на берег.

Как рассказал спасенный, отплыв от берега, его начало уносить течением в сторону Адлера. В воде мужчина провел около часа. Медицинская помощь ему, к счастью, не потребовалась.