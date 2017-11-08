Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса в Красноармейском районе

/Происшествия/

В дежурную часть Отдела МВД России по Красноармейскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием школьного автобуса Hyundai и внедорожника Toyota на 110-ом километре автодороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин».

По предварительным данным, около 17:00 водитель японской иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автобусом, перевозившим детей. В момент аварии в салоне автобуса находилось 27 школьников.

В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель Toyota, его пассажир госпитализирован. Также в лечебное учреждение направлены водитель и один пассажир автобуса для обследования на предмет получения травм.

В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Благодаря целенаправленной работе Госавтоинспекции в сфере детских пассажирских перевозок удалось избежать более серьёзных жертв, так как автобус перед выходом на линию был полностью проверен сотрудником ГАИ. В момент ДТП все дети были пристёгнуты ремнями безопасности.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю