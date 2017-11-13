ДТП на железнодорожных переездах

/Происшествия/

За 10 месяцев 2017 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 34 ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествия.

В результате ДТП 4 человека погибли и 24 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 3 погибших и 15 пострадавших.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий за 10 месяцев 2017 года совместно с сотрудниками ГИБДД организовано более 780 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали свыше 1,3 тыс. нарушений правил дорожного движения. В отношении 231 водителя сотрудниками ГИБДД приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Также усилена профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути во всех регионах дороги провели в автохозяйствах более 2 тыс. бесед, в которых приняли участие около 45 тыс. водителей. На железнодорожных переездах водителям в ходе рейдов раздали более 52 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды.

Кроме того, с конца октября во всех регионах Северо-Кавказской магистрали проводятся профилактические мероприятия, в рамках которых особый упор делается на внезапные рейды по выявлению водителей автотранспортных средств, нарушающих правила дорожного движения при следовании через переезды.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и напоминает, что внезапные совместные рейды с ГИБДД по выявлению нарушителей на переездах будут продолжаться во всех регионах магистрали.

Источник: пресс-служба СКЖД