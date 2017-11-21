Внимание, участников дорожного движения!

/Происшествия/

Сложные погодные условия не остановили водителей, не имеющих права управления сесть за руль и привели к дорожно-транспортным происшествия.

Так, 20 ноября в 20 часов 25 минут в приемный покой городской больницы № 1 обратилась гражданка, 1959 года рождения, которая получила травму по пр. Ленина, находясь на регулируемом пешеходном переходе. Сотрудниками ДПС было установлено, что в 19 часов, водитель, 1985 года рождения, лишенный права управления транспортными средствами, при движении на автомобиле БМВ, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на пешехода. Женщина-пешеход госпитализирована.

21 ноября в 03 часа, водитель, женщина 1985 года рождения, не имеющая права управления транспортным средством, не выбрала скоростной режим, соответствующий конкретным условиям, при движении по ул. Анапское шоссе, в районе д.54, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие (дорожное ограждение). В результате ДТП, водитель легкового автомобиля получила ранения различной степени тяжести и госпитализирована в больницу.

Уважаемые участники дорожного движения! Сотрудники отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску, обращаются к Вам с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим. В сложных погодных условиях даже опытному водителю, тяжело сориентироваться в дорожной ситуации. Если у Вас небольшой стаж вождения - рекомендуем при изменении погодных условий не садиться за руль автомобиля или проявлять особое внимание и сосредоточенность при движении. Удачи Вам на дорогах!