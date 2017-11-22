В Лабинске полицейские ведут поиск пропавшей девочки-подростка

/Происшествия/

В дежурную часть Отдела МВД России по Лабинскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что его 14-летняя дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На розыск несовершеннолетней ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы в которые вошли около 150 сотрудников полиции, военнослужащие и казаки.

В настоящее время поиск несовершеннолетней продолжается, проводится подворовый обход, обследуется лесной массив около берега реки Лаба с применением служебной собаки, осматриваются заброшенные и строящиеся здания, опрашиваются друзья и знакомые разыскиваемой. На розыск несовершеннолетней также ориентированы сотрудники полиции приграничных районов Краснодарского края.

Материалы проверки находятся в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Приметы разыскиваемой: на вид 14 лет, рост средний, худощавого телосложения, лицо овальное, кожа смуглая, лоб низкий, брови прямые, средние, глаза карие, нос средний прямой, волосы прямые, черные. Иногда не выговаривает букву «р».

Была одета: в короткую черную кожаную куртку, брюки черного цвета, темную рубашку, кроссовки золотистого цвета на шнурках, при себе имела черный рюкзак с белыми вставками и надписями.

Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 02 (с мобильного 102), (886169)3-21-02, 8-952-862-39-52.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю