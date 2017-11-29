Полицейские Динского района проводят проверку по факту трёх ДТП с участием 6 автомобилей

/Происшествия/

В 08:40 в дежурную часть Отдела МВД России по Динскому району поступило сообщение о том, что на 222-ом километре автодороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» с небольшим промежутком во времени произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей.

По предварительным данным в ДТП пострадали 2 человека. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать несколько экипажей ДПС. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаютя причины и обстоятельства случившегося. На месте сотрудниками полиции организовано реверсивное движение, во избежании заторовой ситуации.

Полиция Кубани напоминает водителям и пешеходам об осторожности на дорогах. Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части, а осадки в виде дождя и снега приводят к ограничению видимости.

Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, особое внимание уделяя соблюдению скоростного режима, дистанции, выполнению предписаний дорожных знаков. В целях безопасности необходимо использовать автомобили, на которых установлены зимние шины.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю