В Гулькевичском района сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей

/Происшествия/

В 03:40 в дежурную часть Отдела МВД России по Гулькевичскому району поступило сообщение о том, что на 111-ом километре автодороги ФАД «Кавказ» вблизи поселка Новоукраинского с промежутком в несколько минут произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием четырёх автомобилей.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в сторону Армавира, при совершении маневра не уступил дорогу ВАЗ 2114 и допустил с ним столкновение. Через несколько минут движущиеся в попутном направлении ещё два водителя отечественных авто в темное время суток не выбрали безопасную скорость и допустили столкновение со стоящими на дороге после ДТП транспортными средствами.

В результате происшествий травмы различной степени тяжести получили два водителя и пять пассажиров транспортных средств.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Полиция Кубани напоминает водителям и пешеходам об осторожности на дорогах. Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части, а осадки в виде дождя и снега приводят к ограничению видимости.

Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, особое внимание уделяя соблюдению скоростного режима, дистанции, выполнению предписаний дорожных знаков. В целях безопасности необходимо использовать автомобили, на которых установлены зимние шины.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю