Три автомобиля столкнулись в Сочи

/Происшествия/

18 декабря 2017 года в 19 часов 40 минут, в Центральном районе города Сочи, на улице Горького произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

По предварительным данным, 33 летний местный житель, управляя автомобилем Шкода при повороте на лево не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении Автобусом Хендай Каунти, после столкновения Шкоду отбросило на стоящий автомобиль КИА. В результате ДТП, пострадал 15 летний пассажир автомобиля Шкода, который на момент ДТП находился на заднем сидении. В целях недопущения образования заторовой ситуации сотрудниками ГИБДД незамедлительно было организовано реверсивное движение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Руководство Госавтоинспекция города Сочи напоминает, что совершение левого поворота и разворота является одними из наиболее опасных маневров, так они связан с выездом на встречную полосу движения. При его выполнении необходимо быть уверенным в безопасности, невнимательность и излишняя самоуверенность приводят к дорожно-транспортным происшествиям.