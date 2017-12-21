/Происшествия/

Сразу четыре дорожно-транспортных происшествия зарегистрированы на территории города Новороссийска 19 декабря.

В 10 часов 45 минут в Восточном районе города на ул. Сакко и Ванцетти, водитель, управляя грузовым автомобилем Скания, допустил наезд на пешехода, 1946 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с ранениями различной степени тяжести госпитализирован в больницу города.

В 18 часов 20 минут по ул. Волгоградская, 44 под колеса легкового автомобиля попал пешеход, который,также, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлен в больницу.

В 18 часов 30 минут, водитель автомобиля Форд, двигаясь по ул. Видова со стороны ул. Тобольская в сторону ул. Герцена допустил наезд на пешехода- женщина 1947 года рождения, переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила ранения и была госпитализирована в горбольницу г. Новороссийска.

В 21 час 10 минут на ФАД-Дон по ул. Сухумийское шоссе, водитель отечественного автомобиля, по предварительным данным, превысил скоростной режим, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с автомобилем Газель, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля доставлен в больницу, а его пассажирка, девушка 2001 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Уважаемые участники дорожного движения. В условиях дождливой, пасмурной погоды, при управлении транспортным средством необходимо быть особо внимательными. Не нарушайте скоростной режим, снижайте скорость при проезде пешеходных переходов, а также в местах, где возможно внезапное появление пешеходов на проезжей части. Для пешеходов, в темное время суток, обязательно использование световозвращающих элементов в одежде и аксессуарах. Не забывайте пристегивать ремни безопасности, не разговаривайте за рулем по телефону. Будьте внимательны и осторожны.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск