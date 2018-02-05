В Динском районе BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗелью

/Происшествия/

Около 7:15 в дежурную часть Отдела МВД России по Динскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием трёх автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил боковое столкновение с автомобилем «Газель», который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль «Газель» поменял траекторию движения и съехал в кювет. Автомобиль BMWотбросило на другой грузовой автомобиль «Газель».

В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась женщина-пассажирка первого автомобиля «Газель». Пассажир автомобиля BMW госпитализирован в ЦРБ, так же в ДТП получили травмы три человека из пассажирской «Газели», им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю