Ремень спас жизни детей

/Происшествия/

18.02.2018 года, в 14 часов 50 минут на улице Разина в районе дома 67, в Лазаревском районе города Сочи, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 36 летний, местный житель, управляя автомобилем КИА Рио, двигаясь в направлении ул. Декабристов при возникновении опасности (собака выбежавшая на проезжую часть дороги) принял вправо и пустил автомобиль в неуправляемый занос, в результате чего допустил съезд на обочину справа и допустил наезд на препятствие (бетонная стена) после чего продолжил движение по обочине где и остановился.

В результате ДТП пострадали двое детей, которые находились на заднем сидении автомобиля и были пристегнуты, что позволило избежать тяжелых повреждений.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, пренебрежение использования ремней безопасности является нарушением Правил дорожного движения, не соблюдение которых приводит к тяжелым последствиям.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи