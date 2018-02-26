В Крымском районе молодой человек подозревается в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы

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Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.328 УК РФ (уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы).

По версии следствия, юноша состоял на воинском учете в отделе военного комиссариата Краснодарского края по городу Крымску и Крымскому району. В июне 2017 года призывной комиссией было принято решение о замене молодому человеку военной службы на альтернативную гражданскую службу. В последующем ему лично вручили предписание об убытии в ноябре 2017 года в Саратовскую область для прохождения альтернативной гражданской службы в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Между тем, подозреваемый не явился в указанное время к месту назначения, при этом предупреждался об уголовной ответственности.

Следственное управление разъясняет, что за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю