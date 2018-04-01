Внимание, розыск!

/Происшествия/

УВД по городу Сочи устанавливается местонахождение несовершеннолетней Бойко Екатерины Павловны, 2002 года рождения, жительницы Ростовской области, которая, находясь в Адлерском районе города Сочи, ушла из съемной квартиры и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 16 лет, рост 155-160 см., волосы прямые крашеные в светлый тон, глаза голубые. Особые приметы: заикается.

Была одета: в футболку черного цвета с белой надписью, шорты черные короткие, спортивную обувь белого цвета.

Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой сообщить по телефонам: 8-(862)-263-85-92, 8-(862)-263-85-97 или 102.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю