Идет розыск...

/Происшествия/

Отделом уголовного розыска Управления МВД России по г. Новороссийску разыскивается безвестно отсутствующий гражданин Тарасов Николай Александрович 30.04.1981 г.р., сведения о котором не поступают с октября 2016 года.

Тарасов Николай Александрович проживал по адресу: Белоглинский район, с. Белая Глина, пер. Веселый, д.2.

Приметы: на вид 35 - 40 лет, рост 160-175 см, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, волосы короткие. Особая примета: отсутствие фаланги на указательном пальце правой руки.

Если Вам известна какая либо информация о безвести пропавшем Тарасове Николае Александровиче, просим сообщить по телефонам 02, 8(861)7- 267 - 310.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску