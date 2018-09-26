Геленджичане отметят Всероссийский день ходьбы

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Спортивные мероприятия пройдут на курорте 29 сентября.

В 10.30 на Центральной площади города будет дан старт акции. Участникам мероприятия предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра: дойти по набережной города до скульптуры «Кот учёный» и вернуться на Центральную площадь курорта.

Размяться перед стартом спортсменам и любителям здорового образа жизни поможет мастер спорта по легкой атлетике, обладатель кубка Европы в эстафетном беге Марина Алонцева. «Зарядка с чемпионом» начнётся в 10.00 на Центральной площади города, а в 10.15 спортсменка проведёт для всех желающих мастер-класс по спортивной ходьбе.

Все участники мероприятия получат памятные магниты с символикой Всероссийского дня ходьбы.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик