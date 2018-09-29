Гран-при России. 3-я практика. Хэмилтон – первый, Боттас – второй, Феттель – третий, Сироткин – 17-й
Гран-при России
Сочи Автодром, Сочи
29 сентября 2018 года
3-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.33,067 (13 кругов)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,254 (16)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,600 (14)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,621 (11)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,870 (11)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,327 (14)
7. Шарль Леклер («Заубер») +1,561 (15)
8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,742 (16)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,753 (15)
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,849 (14)
11. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,921 (13)
12. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,058 (21)
13. Ромен Грожан («Хаас») +2,118 (18)
14. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,146 (12)
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,303 (16)
16. Брендон Хартли («Торо Россо») +2,966 (22)
17. Сергей Сироткин («Уильямс») +3,004 (16)
18. Ланс Стролл («Уильямс») +3,207 (20)
19. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,530 (14)
20. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,925 (21)
Категория: Новости / Спорт и туризм