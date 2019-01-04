Денис Черышев о Кокорине и Мамаеве: «Хочется, чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть»
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился мнением о ситуации вокруг форварда «Зенита»Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
– Как узнаете новости о РПЛ?
– Что-то читаю в твиттере, есть приложение в телефоне с результатами всех игр. Слежу, кто как сыграл из партнеров по сборной.
– А о скандале, в который попали Кокорин и Мамаев, читали?
– Что-то прочитал, да. С Александром мы знакомы еще по молодежной сборной, с Павлом встречались в первой команде.
Многого тут сказать не могу – ведь ничего, по сути, не знаю. Мне просто хочется, чтобы все хорошо закончилось для всех. Чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть. Дай Бог, у них все получится. И у всех все будет хорошо», – сказал Черышев.
Напомним, Кокорин и Мамаев были задержаны 11 октября за участие в драках, случившихся в Москве 8 октября.
5 декабря Тверской суд Москвы продлил срок содержания футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года.
Источник: https://www.sports.ru/football/1070260830.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм