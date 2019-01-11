Турция по итогам 2018 года обогнала Россию по популярности у туристов
Сервис путешествий Туту.ру выяснил, где в 2018 году отдыхали любители пакетных туров.
Специалисты проанализировали все купленные до конца декабря путевки с датами отдыха с 1 января по 31 декабря 2018 года и сравнили результаты с таким же периодом прошлого года.
Выводы:
- Туры по России прибавили в цене 21%.
- Турция обогнала Россию, которая в 2017 году была на 1 месте.
- На путешествия в Турцию приходится почти 30% всех купленных туров.
- Популярные летние пляжные направления (Тунис, Греция) показали отрицательную динамику.
- "Все включено" выбирает треть российских путешественников.
- Популярность Ultra All Inclusive за год выросла в полтора раза.
- Самые популярные у россиян - трехзвездочные отели (их выбирают 40% туристов).
- Востребованность пятизвездочных гостиниц за год выросла на треть.
По итогам года Турция вытеснила с первого места Россию. При этом доля пассажиров, которые отдохнули в Турции, увеличилась почти в два раза (с 17% до 30%).
Тройка лидеров в 2018 году выглядит так: Турция, Россия и Таиланд. В прошлом году лидировали туры по России, на втором месте была Турция, а на третьем — Таиланд.
В целом десятка самых популярных стран осталась почти такой же, как в прошлом году, но немного изменились предпочтения туристов. Растет популярность Турции, Кипра, Абхазии, ОАЭ. Немного охладели путешественники к отдыху на российских курортах, Таиланду (но все равно страна в тройке самых популярных направлений), Тунису, Греции и Вьетнаму.
Топ 10 популярных туров в 2018 году
|
Страна
|
Рейтинг, 2017
|
Рейтинг, 2018
|
Доля, 2017
|
Доля, 2018
|
Цена за тур с человека, 2017
|
Цена за тур с человека, 2018
|
Изменение цены
|
Турция
|
2
|
1
|
17,4%
|
29,7%
|
27466
|
27225
|
-1%
|
Россия
|
1
|
2
|
30,2%
|
25,6%
|
14163
|
17084
|
+21%
|
Таиланд
|
3
|
3
|
8,8%
|
6,7%
|
38912
|
47398
|
+22%
|
Кипр
|
6
|
4
|
5,5%
|
6,2%
|
32926
|
35047
|
+6%
|
Тунис
|
4
|
5
|
7,6%
|
6,0%
|
30286
|
31949
|
+5%
|
Греция
|
5
|
6
|
5,8%
|
4,7%
|
32603
|
31269
|
-4%
|
Абхазия
|
12
|
7
|
2,0%
|
3,3%
|
19779
|
21090
|
+7%
|
ОАЭ
|
9
|
8
|
2,2%
|
3,3%
|
37269
|
37159
|
0%
|
Индия
|
8
|
9
|
2,5%
|
2,7%
|
32252
|
34876
|
+8%
|
Вьетнам
|
7
|
10
|
3,7%
|
2,8%
|
39843
|
45327
|
+14%
Что касается цен на путевки, то они по большинству популярных направлений выросли. На 22% подорожал отдых в Таиланде. Прибавили в цене путевки на российские курорты (+21%), во Вьетнам (+14%), в Индию (+8%), в Абхазию (+7%). На прежнем уровне остались цены на пакетный отдых в Турции, Греции, ОАЭ, Кипре.
Из десятки в этом году пропала Испания (в 2017 году страна была на 10-м месте, а в этом — на 13-м).
Самыми бюджетными направлениями этого года являются Россия и Абхазия. Пакетный тур на человека стоит около 20 тысяч рублей за человека.
Треть россиян в 2018 году выбрала отдых по системе "все включено". На втором месте по популярности туры с завтраками - их выбрали 29% отдыхающих. Еще 16% туристов остановились на вариантах без питания. 7% туристов выбрали питание по системе Ultra All Inclusive. Любопытно, что популярность такого варианта питания за год выросла в полтора раза.
|
Тип питания
|
Доля, 2017
|
Доля, 2018
|
Изменение доли, %
|
Все включено
|
25,6%
|
31,0%
|
+21%
|
Только завтрак
|
31,8%
|
28,6%
|
-10%
|
Без питания
|
21,9%
|
16,2%
|
-26%
|
Завтрак и ужин
|
10,9%
|
11,3%
|
+4%
|
Ультра все включено
|
4,9%
|
7,0%
|
+43%
|
Завтрак, обед и ужин
|
4,9%
|
5,3%
|
+8%
Наиболее популярными у туристов в 2018 году, как и год назад, оказались трехзвездочные отели. На них приходится около 40% всех бронирований туров. Второе место занимают четырехзвездочные гостиницы - 23%, третье - отели "без класса".
Спрос на пятизвездочные гостиницы за год вырос на треть - с 10,7% до 14,4% от общего числа проданных путевок.
|
"Звездность"
|
Доля, 2017
|
Доля, 2018
|
Изменение доли, %
|
***
|
41,8%
|
39,3%
|
-6%
|
****
|
22,4%
|
22,6%
|
+1%
|
Без звезд
|
15,3%
|
14,3%
|
-7%
|
*****
|
10,7%
|
14,4%
|
+34%
|
**
|
8,5%
|
7,8%
|
-8%
|
*
|
1,1%
|
1,4%
|
+22%
Источник: Tutu.ru (Туту.ру)
Категория: Новости / Спорт и туризм