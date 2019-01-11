Турция по итогам 2018 года обогнала Россию по популярности у туристов

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Сервис путешествий Туту.ру выяснил, где в 2018 году отдыхали любители пакетных туров.

Специалисты проанализировали все купленные до конца декабря путевки с датами отдыха с 1 января по 31 декабря 2018 года и сравнили результаты с таким же периодом прошлого года.

Выводы:

Туры по России прибавили в цене 21%.

Турция обогнала Россию, которая в 2017 году была на 1 месте.

На путешествия в Турцию приходится почти 30% всех купленных туров.

Популярные летние пляжные направления (Тунис, Греция) показали отрицательную динамику.

"Все включено" выбирает треть российских путешественников.

Популярность Ultra All Inclusive за год выросла в полтора раза.

Самые популярные у россиян - трехзвездочные отели (их выбирают 40% туристов).

Востребованность пятизвездочных гостиниц за год выросла на треть.

По итогам года Турция вытеснила с первого места Россию. При этом доля пассажиров, которые отдохнули в Турции, увеличилась почти в два раза (с 17% до 30%).

Тройка лидеров в 2018 году выглядит так: Турция, Россия и Таиланд. В прошлом году лидировали туры по России, на втором месте была Турция, а на третьем — Таиланд.

В целом десятка самых популярных стран осталась почти такой же, как в прошлом году, но немного изменились предпочтения туристов. Растет популярность Турции, Кипра, Абхазии, ОАЭ. Немного охладели путешественники к отдыху на российских курортах, Таиланду (но все равно страна в тройке самых популярных направлений), Тунису, Греции и Вьетнаму.

Топ 10 популярных туров в 2018 году

Страна Рейтинг, 2017 Рейтинг, 2018 Доля, 2017 Доля, 2018 Цена за тур с человека, 2017 Цена за тур с человека, 2018 Изменение цены Турция 2 1 17,4% 29,7% 27466 27225 -1% Россия 1 2 30,2% 25,6% 14163 17084 +21% Таиланд 3 3 8,8% 6,7% 38912 47398 +22% Кипр 6 4 5,5% 6,2% 32926 35047 +6% Тунис 4 5 7,6% 6,0% 30286 31949 +5% Греция 5 6 5,8% 4,7% 32603 31269 -4% Абхазия 12 7 2,0% 3,3% 19779 21090 +7% ОАЭ 9 8 2,2% 3,3% 37269 37159 0% Индия 8 9 2,5% 2,7% 32252 34876 +8% Вьетнам 7 10 3,7% 2,8% 39843 45327 +14%

Что касается цен на путевки, то они по большинству популярных направлений выросли. На 22% подорожал отдых в Таиланде. Прибавили в цене путевки на российские курорты (+21%), во Вьетнам (+14%), в Индию (+8%), в Абхазию (+7%). На прежнем уровне остались цены на пакетный отдых в Турции, Греции, ОАЭ, Кипре.

Из десятки в этом году пропала Испания (в 2017 году страна была на 10-м месте, а в этом — на 13-м).

Самыми бюджетными направлениями этого года являются Россия и Абхазия. Пакетный тур на человека стоит около 20 тысяч рублей за человека.

Треть россиян в 2018 году выбрала отдых по системе "все включено". На втором месте по популярности туры с завтраками - их выбрали 29% отдыхающих. Еще 16% туристов остановились на вариантах без питания. 7% туристов выбрали питание по системе Ultra All Inclusive. Любопытно, что популярность такого варианта питания за год выросла в полтора раза.

Тип питания Доля, 2017 Доля, 2018 Изменение доли, % Все включено 25,6% 31,0% +21% Только завтрак 31,8% 28,6% -10% Без питания 21,9% 16,2% -26% Завтрак и ужин 10,9% 11,3% +4% Ультра все включено 4,9% 7,0% +43% Завтрак, обед и ужин 4,9% 5,3% +8%

Наиболее популярными у туристов в 2018 году, как и год назад, оказались трехзвездочные отели. На них приходится около 40% всех бронирований туров. Второе место занимают четырехзвездочные гостиницы - 23%, третье - отели "без класса".

Спрос на пятизвездочные гостиницы за год вырос на треть - с 10,7% до 14,4% от общего числа проданных путевок.

"Звездность" Доля, 2017 Доля, 2018 Изменение доли, % *** 41,8% 39,3% -6% **** 22,4% 22,6% +1% Без звезд 15,3% 14,3% -7% ***** 10,7% 14,4% +34% ** 8,5% 7,8% -8% * 1,1% 1,4% +22%

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)