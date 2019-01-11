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Турция по итогам 2018 года обогнала Россию по популярности у туристов

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, где в 2018 году отдыхали любители пакетных туров.

Специалисты проанализировали все купленные до конца декабря путевки с датами отдыха с 1 января по 31 декабря 2018 года и сравнили результаты с таким же периодом прошлого года.

Выводы:

  • Туры по России прибавили в цене 21%.
  • Турция обогнала Россию, которая в 2017 году была на 1 месте.
  • На путешествия в Турцию приходится почти 30% всех купленных туров.
  • Популярные летние пляжные направления (Тунис, Греция) показали отрицательную динамику.
  • "Все включено" выбирает треть российских путешественников.
  • Популярность Ultra All Inclusive за год выросла в полтора раза.
  • Самые популярные у россиян - трехзвездочные отели (их выбирают 40% туристов).
  • Востребованность пятизвездочных гостиниц за год выросла на треть.

По итогам года Турция вытеснила с первого места Россию. При этом доля пассажиров, которые отдохнули в Турции, увеличилась почти в два раза (с 17% до 30%).

Тройка лидеров в 2018 году выглядит так: Турция, Россия и Таиланд. В прошлом году лидировали туры по России, на втором месте была Турция, а на третьем — Таиланд.

В целом десятка самых популярных стран осталась почти такой же, как в прошлом году, но немного изменились предпочтения туристов. Растет популярность Турции, Кипра, Абхазии, ОАЭ. Немного охладели путешественники к отдыху на российских курортах, Таиланду (но все равно страна в тройке самых популярных направлений), Тунису, Греции и Вьетнаму.

 

Топ 10 популярных туров в 2018 году

 

Страна

Рейтинг, 2017

Рейтинг, 2018

Доля, 2017

Доля, 2018

Цена за тур с человека, 2017

Цена за тур с человека, 2018

Изменение цены

Турция

2

1

17,4%

29,7%

27466

27225

-1%

Россия

1

2

30,2%

25,6%

14163

17084

+21%

Таиланд

3

3

8,8%

6,7%

38912

47398

+22%

Кипр

6

4

5,5%

6,2%

32926

35047

+6%

Тунис

4

5

7,6%

6,0%

30286

31949

+5%

Греция

5

6

5,8%

4,7%

32603

31269

-4%

Абхазия

12

7

2,0%

3,3%

19779

21090

+7%

ОАЭ

9

8

2,2%

3,3%

37269

37159

0%

Индия

8

9

2,5%

2,7%

32252

34876

+8%

Вьетнам

7

10

3,7%

2,8%

39843

45327

+14%

 

Что касается цен на путевки, то они по большинству популярных направлений выросли. На 22% подорожал отдых в Таиланде. Прибавили в цене путевки на российские курорты (+21%), во Вьетнам (+14%), в Индию (+8%), в Абхазию (+7%). На прежнем уровне остались цены на пакетный отдых в Турции, Греции, ОАЭ, Кипре.

Из десятки в этом году пропала Испания (в 2017 году страна была на 10-м месте, а в этом — на 13-м).

Самыми бюджетными направлениями этого года являются Россия и Абхазия. Пакетный тур на человека стоит около 20 тысяч рублей за человека.

Треть россиян в 2018 году выбрала отдых по системе "все включено". На втором месте по популярности туры с завтраками - их выбрали 29% отдыхающих. Еще 16% туристов остановились на вариантах без питания. 7% туристов выбрали питание по системе Ultra All Inclusive. Любопытно, что популярность такого варианта питания за год выросла в полтора раза.

 

Тип питания

Доля, 2017

Доля, 2018

Изменение доли, %

Все включено

25,6%

31,0%

+21%

Только завтрак

31,8%

28,6%

-10%

Без питания

21,9%

16,2%

-26%

Завтрак и ужин

10,9%

11,3%

+4%

Ультра все включено

4,9%

7,0%

+43%

Завтрак, обед и ужин

4,9%

5,3%

+8%

 

Наиболее популярными у туристов в 2018 году, как и год назад, оказались трехзвездочные отели. На них приходится около 40% всех бронирований туров. Второе место занимают четырехзвездочные гостиницы - 23%, третье - отели "без класса".

Спрос на пятизвездочные гостиницы за год вырос на треть - с 10,7% до 14,4% от общего числа проданных путевок.

 

"Звездность"

Доля, 2017

Доля, 2018

Изменение доли, %

***

41,8%

39,3%

-6%

****

22,4%

22,6%

+1%

Без звезд

15,3%

14,3%

-7%

*****

10,7%

14,4%

+34%

**

8,5%

7,8%

-8%

*

1,1%

1,4%

+22%

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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