Турция осенью обогнала Россию по популярности у туристов
Сервис путешествий Туту.ру выяснил, где этой осенью отдохнут любители пакетных туров.
Специалисты проанализировали все купленные до середины сентября путевки с датами отдыха с 1 сентября по 30 ноября 2018 года и сравнили результаты с таким же периодом прошлого года.
Этим летом Турция «наступала на пятки» России, а осенью тенденция усилилась. Более того, по количеству проданных путевок на сентябрь — ноябрь сейчас лидирует Турция. При этом доля пассажиров, которые отдохнут в Турции, увеличилась на 12% (с 22% до 34%).
Тройка лидеров в этом году выглядит так: Турция, Россия и Таиланд. Прошлой осенью лидировали туры по России, на втором месте была Турция, а на третьем — Тунис.
Что касается отдыха на российских курортах, то больше всего туристов этой осенью купили путёвки в Сочи, Ялту, Геленджик, Алушту, Анапу. Прошлой осенью на первом месте был Сочи, а дальше шли курорты Крыма — Алушта, Саки, Феодосия, Судак.
Среди турецких курортов туристы этой осенью предпочитают те, что подешевле — Бельдиби (Кемер), Конаклы (Алания), Махмутлар (Алания) и Белек. А прошлой осенью спросом пользовались туры в Сиде (они были на втором месте по количеству проданных туров), а на первом месте был Бельдиби.
В осеннем сезоне 2018 года десятка самых популярных стран осталась такой же, как в прошлом году, но немного изменились предпочтения туристов. Растет популярность Турции, Таиланда, Вьетнама, Абхазии и Черногории. Немного охладели путешественники к отдыху на российских курортах, Тунису и Испании.
Топ 10 популярных туров осенью 2018 года
|
Направление
|
Рейтинг, 2017
|
Рейтинг, 2018
|
Доля, 2017
|
Доля, 2018
|
Цена за тур с человека, 2017
|
Цена за тур с человека, 2018
|
Изменение цены
|
Турция
|
2
|
1
|
21,50%
|
34,02%
|
29147
|
34123
|
+17%
|
Россия
|
1
|
2
|
25,60%
|
20,47%
|
12066
|
12863
|
+7%
|
Таиланд
|
4
|
3
|
7,34%
|
7,56%
|
40300
|
46318
|
+15%
|
Тунис
|
3
|
4
|
11,77%
|
7,09%
|
34377
|
37047
|
+8%
|
Кипр
|
5
|
5
|
6,48%
|
6,93%
|
37753
|
41401
|
+10%
|
Греция
|
6
|
6
|
6,40%
|
5,98%
|
34554
|
42648
|
+23%
|
Вьетнам
|
8
|
7
|
2,56%
|
3,31%
|
45118
|
50589
|
+12%
|
Абхазия
|
9
|
8
|
2,30%
|
2,52%
|
20030
|
20966
|
+5%
|
Черногория
|
10
|
9
|
1,28%
|
2,36%
|
35297
|
34980
|
-1%
|
Испания
|
7
|
10
|
2,47%
|
1,89%
|
39864
|
40860
|
2%
Что касается цен на путевки, то они по большинству направлений выросли. На 23% подорожал отдых в Греции. Прибавили в цене путевки в Турцию (+17%), в Таиланд (+15%), Вьетнам (+12%), на Кипр (+10%), в Тунис (+8%). На прежнем уровне остались цены на пакетный отдых в Черногории, Испании и Абхазии.
Отметим, что этим летом десятка самых популярных стран у покупателей туров выглядела так: Россия, Турция, Греция, Кипр, Абхазия, Тунис, Таиланд, Черногория, Испания и Болгария. Тройка лидеров осталась такой же, как летом 2017 года.
В осенний топ 10 самых популярных стран не попала только Болгария. Она на 18 месте по популярности. Ее обгоняют такие страны как Индия, Италия, Доминикана, ОАЭ, Израиль, Чехия, Китай и Марокко.
Самостоятельные путешественники этой осенью чаще всего выбирают страны бывшего СНГ, Италию, Германию, Турцию, Израиль, Испанию и Чехию. На первых местах авиарейтинга — Узбекистан, Армения и Грузия.
Источник: Tutu.ru (Туту.ру)