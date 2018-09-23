/В мире/

Турция осенью обогнала Россию по популярности у туристов

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, где этой осенью отдохнут любители пакетных туров.

Специалисты проанализировали все купленные до середины сентября путевки с датами отдыха с 1 сентября по 30 ноября 2018 года и сравнили результаты с таким же периодом прошлого года.

Этим летом Турция «наступала на пятки» России, а осенью тенденция усилилась. Более того, по количеству проданных путевок на сентябрь — ноябрь сейчас лидирует Турция. При этом доля пассажиров, которые отдохнут в Турции, увеличилась на 12% (с 22% до 34%).

Тройка лидеров в этом году выглядит так: Турция, Россия и Таиланд. Прошлой осенью лидировали туры по России, на втором месте была Турция, а на третьем — Тунис.

Что касается отдыха на российских курортах, то больше всего туристов этой осенью купили путёвки в Сочи, Ялту, Геленджик, Алушту, Анапу. Прошлой осенью на первом месте был Сочи, а дальше шли курорты Крыма — Алушта, Саки, Феодосия, Судак.

Среди турецких курортов туристы этой осенью предпочитают те, что подешевле — Бельдиби (Кемер), Конаклы (Алания), Махмутлар (Алания) и Белек. А прошлой осенью спросом пользовались туры в Сиде (они были на втором месте по количеству проданных туров), а на первом месте был Бельдиби.

В осеннем сезоне 2018 года десятка самых популярных стран осталась такой же, как в прошлом году, но немного изменились предпочтения туристов. Растет популярность Турции, Таиланда, Вьетнама, Абхазии и Черногории. Немного охладели путешественники к отдыху на российских курортах, Тунису и Испании.

 

Топ 10 популярных туров осенью 2018 года

Направление

Рейтинг, 2017

Рейтинг, 2018

Доля, 2017

Доля, 2018

Цена за тур с человека, 2017

Цена за тур с человека, 2018

Изменение цены

Турция

2

1

21,50%

34,02%

29147

34123

+17%

Россия

1

2

25,60%

20,47%

12066

12863

+7%

Таиланд

4

3

7,34%

7,56%

40300

46318

+15%

Тунис

3

4

11,77%

7,09%

34377

37047

+8%

Кипр

5

5

6,48%

6,93%

37753

41401

+10%

Греция

6

6

6,40%

5,98%

34554

42648

+23%

Вьетнам

8

7

2,56%

3,31%

45118

50589

+12%

Абхазия

9

8

2,30%

2,52%

20030

20966

+5%

Черногория

10

9

1,28%

2,36%

35297

34980

-1%

Испания

7

10

2,47%

1,89%

39864

40860

2%

 

Что касается цен на путевки, то они по большинству направлений выросли. На 23% подорожал отдых в Греции. Прибавили в цене путевки в Турцию (+17%), в Таиланд (+15%), Вьетнам (+12%), на Кипр (+10%), в Тунис (+8%). На прежнем уровне остались цены на пакетный отдых в Черногории, Испании и Абхазии.

Отметим, что этим летом десятка самых популярных стран у покупателей туров выглядела так: Россия, Турция, Греция, Кипр, Абхазия, Тунис, Таиланд, Черногория, Испания и Болгария. Тройка лидеров осталась такой же, как летом 2017 года.

В осенний топ 10 самых популярных стран не попала только Болгария. Она на 18 месте по популярности. Ее обгоняют такие страны как Индия, Италия, Доминикана, ОАЭ, Израиль, Чехия, Китай и Марокко.

Самостоятельные путешественники этой осенью чаще всего выбирают страны бывшего СНГ, Италию, Германию, Турцию, Израиль, Испанию и Чехию. На первых местах авиарейтинга — Узбекистан, Армения и Грузия.

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Просмотров: 88 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Незаконно образованный в реке Левый Бейсужёк участок снят с учета

В Мысхако захвачен в собственность еще один участок лесного фонда?

В акватории Черного моря военнослужащие в Абхазии провели чемпионат по плаванию в обмундировании с оружием

В Крыму и Севастополе за текущий год общественной приемной рассмотрено свыше 4 тыс. обращений граждан

Бешенство выявлено на Кубани