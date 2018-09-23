Турция осенью обогнала Россию по популярности у туристов

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Сервис путешествий Туту.ру выяснил, где этой осенью отдохнут любители пакетных туров.

Специалисты проанализировали все купленные до середины сентября путевки с датами отдыха с 1 сентября по 30 ноября 2018 года и сравнили результаты с таким же периодом прошлого года.

Этим летом Турция «наступала на пятки» России, а осенью тенденция усилилась. Более того, по количеству проданных путевок на сентябрь — ноябрь сейчас лидирует Турция. При этом доля пассажиров, которые отдохнут в Турции, увеличилась на 12% (с 22% до 34%).

Тройка лидеров в этом году выглядит так: Турция, Россия и Таиланд. Прошлой осенью лидировали туры по России, на втором месте была Турция, а на третьем — Тунис.

Что касается отдыха на российских курортах, то больше всего туристов этой осенью купили путёвки в Сочи, Ялту, Геленджик, Алушту, Анапу. Прошлой осенью на первом месте был Сочи, а дальше шли курорты Крыма — Алушта, Саки, Феодосия, Судак.

Среди турецких курортов туристы этой осенью предпочитают те, что подешевле — Бельдиби (Кемер), Конаклы (Алания), Махмутлар (Алания) и Белек. А прошлой осенью спросом пользовались туры в Сиде (они были на втором месте по количеству проданных туров), а на первом месте был Бельдиби.

В осеннем сезоне 2018 года десятка самых популярных стран осталась такой же, как в прошлом году, но немного изменились предпочтения туристов. Растет популярность Турции, Таиланда, Вьетнама, Абхазии и Черногории. Немного охладели путешественники к отдыху на российских курортах, Тунису и Испании.

Топ 10 популярных туров осенью 2018 года

Направление Рейтинг, 2017 Рейтинг, 2018 Доля, 2017 Доля, 2018 Цена за тур с человека, 2017 Цена за тур с человека, 2018 Изменение цены Турция 2 1 21,50% 34,02% 29147 34123 +17% Россия 1 2 25,60% 20,47% 12066 12863 +7% Таиланд 4 3 7,34% 7,56% 40300 46318 +15% Тунис 3 4 11,77% 7,09% 34377 37047 +8% Кипр 5 5 6,48% 6,93% 37753 41401 +10% Греция 6 6 6,40% 5,98% 34554 42648 +23% Вьетнам 8 7 2,56% 3,31% 45118 50589 +12% Абхазия 9 8 2,30% 2,52% 20030 20966 +5% Черногория 10 9 1,28% 2,36% 35297 34980 -1% Испания 7 10 2,47% 1,89% 39864 40860 2%

Что касается цен на путевки, то они по большинству направлений выросли. На 23% подорожал отдых в Греции. Прибавили в цене путевки в Турцию (+17%), в Таиланд (+15%), Вьетнам (+12%), на Кипр (+10%), в Тунис (+8%). На прежнем уровне остались цены на пакетный отдых в Черногории, Испании и Абхазии.

Отметим, что этим летом десятка самых популярных стран у покупателей туров выглядела так: Россия, Турция, Греция, Кипр, Абхазия, Тунис, Таиланд, Черногория, Испания и Болгария. Тройка лидеров осталась такой же, как летом 2017 года.

В осенний топ 10 самых популярных стран не попала только Болгария. Она на 18 месте по популярности. Ее обгоняют такие страны как Индия, Италия, Доминикана, ОАЭ, Израиль, Чехия, Китай и Марокко.

Самостоятельные путешественники этой осенью чаще всего выбирают страны бывшего СНГ, Италию, Германию, Турцию, Израиль, Испанию и Чехию. На первых местах авиарейтинга — Узбекистан, Армения и Грузия.

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)