Впервые обладателем Кубка «Планета чемпионов» стал ХК «Байкал Сервис»

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В Сочи на олимпийских аренах состоялось открытое первенство Краснодарского края по хоккею — детский турнир «Планета чемпионов», на котором выступили два десятка команд 2006 г.р. из Москвы, Сочи, Ставрополя, Волгограда, Липецка, Владикавказа, Великого Устюга, Краснодара и Краснодарского края.

Впервые принимала в турнире команда «Байкал Сервис», сформированная на базе ХК «Янтарь» 2006 г.р. (Москва). Капитан команды – Софья Бакушина. «Байкал-Сервис» в финале в упорной борьбе обыграл столичную команду «Белые Медведи» со счётом 3:2. На третьем месте краснодарские «Буйволы».

«Планета Чемпионов» – уникальный в сфере массового спорта международный проект, который нацелен на развитие массового любительского спорта и здорового образа жизни. Возглавляет его легендарный хоккеист Сергей Макаров.

ХК «Байкал Сервис» учрежден одноименной транспортной компанией в 2004 году. В первую команду клуба входили сотрудники «Байкал-Сервиса» и бывшие профессиональные игроки. В прошлом ХК «Байкал-Сервис» – неоднократный победитель и призер Чемпионата Москвы по хоккею среди любительских команд, участник «Ночной хоккейной лиги». Сегодня ТК «Байкал-Сервис» развивает и поддерживает детский хоккей. В ноябре 2018 года хоккейная команда «Байкал-Сервис», состоящая из игроков 2010 г.р., успешно дебютировала в регулярном чемпионате РТХЛ «Звездный старт», который завершится 31 марте 2019.