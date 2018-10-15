Ногинск, Старая Купавна, Электросталь — новые направления ТК «Байкал Сервис» 

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Транспортная компания открыла регулярное сообщение с городами, расположенными к востоку от Москвы.

Ногинск, Старая Купавна и Электросталь пополнили список городов адресной доставки ТК «Байкал Сервис». С 8 октября отправка автотранспорта в эти населенные пункты осуществляется ежедневно, с понедельника по пятницу.

«Собственных складских терминалов в этих городах у нас нет, но мы обеспечиваем доставку груза до двери получателя и забор от двери отправителя без какой-либо дополнительной оплаты, — прокомментировал директор регионального департамента ТК «Байкал Сервис» Павел Семенков. — Таким образом, можно сказать, что своим клиентам в Ногинске, Старой Купавне и Электростали мы предлагаем даже лучшие условия, чем те, что действуют в пределах МКАД».

Он также добавил, что в текущем году ТК «Байкал Сервис» продолжает расширение своей региональной сети. За время, прошедшее с его начала, компания открыла филиалы в Бийске, Чите и Нижневартовске, а также проложила маршруты в девятнадцать городов адресной доставки, доведя их общее количество до 137.

Исаев Артем