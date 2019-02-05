Александр Шикунов: «Кокорина с Мамаевым пора простить. Кто из нас не дрался в ресторане или школе?»

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Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов выступил в поддержку форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые уже 4 месяца находятся в СИЗО.

«Мне просто по-футбольному обидно, что Александр с Павлом настолько долго находятся в СИЗО. Происходило ведь много куда более неприятных историй, но они не вызывали такого резонанса в обществе.

Хочется, чтобы все это закончилось как можно скорее, чтобы ребята вернулись на поле. Они — люди небедные, пусть заплатят штраф. К тому же, находясь в СИЗО, оба все хорошо поняли и осознали.

Сначала все, конечно, отреагировали жестко. Даже футбольные люди говорили, что Кокорин с Мамаевым попросту обалдели. Но прошло время, и все успокоились. Ситуации бывают разные. Ну, кто из нас не дрался в ресторане, школе или другом месте? Они же никого не убили, ничего не украли. Другое дело, выпили лишнего.

Но, на мой взгляд, Кокорина с Мамаевым пора простить. Сложившаяся ситуация станет уроком для всех, а не только для футболистов», – сказал Шикунов.

Источник: https://www.sports.ru/football/1071300419.html?ext=subscribe