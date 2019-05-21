В Геленджике молодые депутаты поддержали юных спортсменов

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В Кабардинке состоялся турнир по боксу среди начинающих спортсменов. Более 100 юных боксеров боролись за призы молодых депутатов Геленджика.

Данный турнир собрал спортсменов 2005 – 2008 г. р. из таких городов как Владикавказ, Крымск, Абинск, Краснодар, Керчь, Анапа, Геленджик, Тихорецк, Темрюк, Туапсе и Новороссийск. Для многих ребят он стал первым серьезным соревнованием и отличным шансом заявить о себе. В турнире также приняли участие представительницы прекрасного пола.

Базой соревнований стал бойцовский клуб санатория «Жемчужина моря» в селе Кабардинка. Участники турнира и их тренеры высоко оценили уровень организации первенства, отметив уникальность спортивного зала.

Геленджик в данных состязаниях представляли боксёры из спортивных школ «Спарта», «Фортуна» и «АВС». Они показали высокий уровень подготовки и отличные результаты. Геленджичанин Федор Чаталбаш признан лучшим боксёром турнира. Также хочется отметить наших ребят: Кирилла Абраменко, Андрея Житника, Данилу Байбакова.

Второй день турнира особенно запомнится юным спортсменам, ведь специальным гостем на нем стал депутат ГД, чемпион мира по боксу по версии WBO, мастер спорта международного класса Дмитрий Пирог, который лично наградил лучших спортсменов.

Подобные соревнования для начинающих боксёров были организованы впервые, однако, судя по количеству позитивных впечатлений участников и положительных отзывов зрителей, имеет все шансы стать традиционными.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик