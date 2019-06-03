Владимир Синяговский: Сегодня Геленджик это курорт высокого уровня...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил жителей и гостей города-курорта Геленджика с открытием очередного курортного сезона. Как всегда, это стало ярким событием в культурной жизни края и города.

"Дорогие Геленджичане, жители и гости города! Поздравляю вас с открытием курортного сезона!

Традиционно этот праздник является одним из самых любимых горожанами и гостями. Это событие, которого ждут, к которому старательно готовятся, которое яркими красками и эмоциями дает старт и одновременно ориентир на весь курортный сезон.

Сегодня Геленджик это курорт высокого уровня, куда приезжают туристы не только со всей России, но и из-за рубежа. Это говорит о том, что география города, его инфраструктура, логистика, благоустройство, качество оказания услуг начинают соответствовать международному уровню.

Желаю городу-курорту дальнейшего развития, процветания, привлекательности, оставаться современным, красивым и гостеприимным, а жителям и гостям здоровья, праздничного настроения и веселых улыбок! С праздником!"- Владимир Синяговский.