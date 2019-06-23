Adidas без «трех полосок»? Стилист Лисовец в шоке

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Европейский суд общей юрисдикции признал недействительным товарный знак компании Adidas в виде трех параллельных полосок.

По мнению юристов, этот логотип «не содержит достаточных характерных особенностей», чтобы быть зарегистрированным в качестве торговой марки, а представляет собой «обычный изобразительный знак».

Причиной такого судебного решения стал иск компании Shoe Branding Europe, которая имеет логотип в виде двух параллельных полосок. Ранее этот товарный знак суд тоже признал недействительным, а теперь ещё и аннулировал логотип компании Adidas. По логике Европейского бюро по интеллектуальной собственности, товарный знак не может состоять только из повторяющихся элементов.

Как рассказала в интервью радио Sputnik эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, это очень странное решение, поскольку «три полоски» - это всегда Adidas и ничего, кроме.

«Абсолютно очевидно, что «три полоски» - это Adidas. У меня, например, не возникает никаких других ассоциаций ни при этом словосочетании, ни при виде самих трех полосок. Я даже не представляю, что какая-то другая компания может воспользоваться этой символикой», - сказал стилист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/