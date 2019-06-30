Чемпионат ЮВО по военно-спортивному ориентированию стартовал в Волгоградской области

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В Волгоградской области на базе соединения Южного военного округа стартовал чемпионат ЮВО по военно-спортивному ориентированию.

В соревновании принимают участие около 100 военнослужащих в составе 21 команды, прибывших из объединений, соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Армении, Абхазии, Крыму, Дагестане, Астрахани, Ростове-на-Дону, Краснодаре.

Участникам предстоит преодолеть шестикилометровый маршрут по пересеченной местности. Передвигаясь к финишу, спортсмены будут определять местонахождение, ориентируясь только по карте и компасу, делая пометки на карте на контрольных точках маршрута. На финише учтут время преодоления маршрута и ориентирование команд на местности по отметкам на карте.

По итогам состязаний будут отобраны лучшие спортсмены, которые примут участие в составе сборной команды ЮВО в чемпионате Вооруженных Сил РФ по военно-спортивному ориентированию, который пройдет с 7 по 10 июля в Хабаровске.

Источник: пресс-служба Южного военного округа