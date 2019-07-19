Футбольная страна: за какие команды болеют регионы?

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«Яндекс» исследовал, за какие клубы болеют в российских регионах. Лидер по количеству регионов и по общему числу болельщиков - "Спартак". На втором месте – "Зенит", ЦСКА стал третьим по общему числу болельщиков.

За красно-белых болеют в 59 субъектах страны. За "Зенит" болеют в 14 регионах, а ЦСКА является самым популярным только в одном регионе – в Северной Осетии. За "Спартак", например, болеют в Норильске, Новосибирске, Иркутске, Якутске, а за "Зенит" – в Магадане, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Тюмени.

«Зенит» и «Спартак» – главные силы, но не стоит недооценивать других, рассказал в интервью радиоSputnik спортивный комментатор Николай Саприн.

«"Спартак" на протяжении десятилетий назывался народной командой, но нулевые и десятые годы серьезно повлияли на развитие событий, на отношение к "Спартаку". "Зенит" включился в борьбу за самые разные титулы, выиграл кубок УЕФА. ЦСКА – многие болеют за армейский клуб. У "Локомотива" сейчас значительно прибавилась армия болельщиков. Когда "Локомотив" завоевывает титулы, с ним всегда много болельщиков далеко за пределами Москвы. Впереди по части боления в России и даже в СНГ – "Спартак", но конкуренция у него серьезная. Свою роль играют соцсети, боления на расстоянии. Армия болельщиков – не только те, кто выходит на стадион на домашние и выездные матчи, но и те, кто следит в интернете и по телевизору. Успехи, которые были в последние годы, оставляют серьезный отпечаток. Но огромная армия болельщиков, которая привыкла переживать за тот или иной клуб в 70-90-е годы, осталась, и они по-прежнему с командой», – сказал Николай Саприн.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/